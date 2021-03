Die virtuelle Tourismusmesse ITB ist gestartet und soll Lust aufs Reisen machen. In Rheinland-Pfalz sind die Gästezahlen 2020 aufgrund von Corona stark zurückgegangen.

Die Bilanz der rheinland-pfälzischen Tourismusbetriebe für das vergangene Jahr fällt ernüchternd aus. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz ging die Zahl der Gäste im Corona-Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um knapp 40 Prozent auf 6,05 Millionen zurück. Die Übernachtungszahlen sanken um rund 33 Prozent auf 17,43 Millionen.

Vor allem Rheinhessen leidet unter Corona

Im Corona-Jahr 2020 kamen deutlich weniger Gäste nach Rheinhessen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Peter Zschunke

Am härtesten von der Corona-Pandemie getroffen wurde Rheinhessen, wo die Übernachtungs- und Gästezahlen um fast 50 Prozent einbrachen. Das hat auch das Hotel Schlosshof in Dolgesheim zu spüren bekommen. Herbert Keller und seine Frau Sophie haben das Hotel vor elf Jahren eröffnet und es lief gut, vor allem wegen des Weintourismus. Denn fast jedes Wochenende fanden in den Vorjahren Weinfeste statt. "Wir könnten manchmal noch 20 Zimmer mehr gebrauchen. Das sind jedes Wochenende um die 3.500 bis 4.000 Euro", sagt Herbert Keller. Doch durch die Corona-Pandemie fielen letztes Jahr alle Weinfeste aus - das Hotel wurde zum Verlustgeschäft.

Rheinland-Pfalz plant Werbekampagne

Nicht nur Hotelbesitzer Herbert Keller hofft darauf, dass in diesem Jahr wieder mehr Urlauber kommen werden. Auch das Land Rheinland-Pfalz will stärker auf den Tourismus setzen. Der Werbeetat wurde deshalb erhöht, damit soll eine neue Kampagne finanziert werden. Wann die Kampagne starten kann, ist allerdings noch unklar, da ja noch nicht feststeht, wann Hotels und Ferienhäuser wieder öffnen können. Stefan Zindler, Geschäftsführer der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, rechnet deshalb auch nicht mit einer kompletten Erholung der Tourismusbranche in diesem Jahr: "Wir sind noch im Lockdown und deswegen werden wir auch in diesem Jahr nicht an die gewohnten Ergebnisse vor der Pandemie anknüpfen können."

Tourismusmesse ITB soll Lust aufs Reisen machen

Wichtig für die Reisebranche ist die ITB. Die Tourismusmesse findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Berlin, sondern virtuell statt. Vier Tage lang können sich Fachbesucher informieren. Bei der virtuellen ITB präsentiert sich auch Rheinland-Pfalz und will zum Beispiel mit der Eifel, der Mosel und den Weingebieten in Rheinhessen punkten.