Das eine tun…

Politik muss sich um die Dinge kümmern, die gerade anstehen – klar! Aber das heißt natürlich nicht, dass Weitsicht Luxus wäre; ganz im Gegenteil – meint Pascal Fournier in seiner Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten"…

In Berlin wird zurzeit über die Rettung der Welt verhandelt. Rettung der Welt – Corona, meinen Sie? Nö – ist doch durch, sagen zumindest die Regierungschefinnen und –chefs von Bund und Ländern. Die Inzidenzen sind zwar noch astronomisch hoch, aber trotzdem schon gut genug zum großen Lockern.

Die Kolumne von Pascal Fournier können Sie hier auch als Audio hören:

Ukraine-Krise? Hmmm… Naja, nachdem Kanzler Scholz gefühlt 521-mal dasselbe gesagt hat, Sie wissen schon, das mit dem sehr hohen Preis und mit den harten Konsequenzen und mit ohne Nord Stream 2 – hat er es beim 522. Mal auch Präsident Putin persönlich gesagt, an diesem ganz, ganz langen Tisch im Kreml. Berlins Rolle in diesem Komplex ist bestenfalls homöopathisch. Abgesehen davon: Die Ukraine-Krise ist schlimm, beängstigend, schrecklich für die Menschen dort, keine Frage! Aber um die Zukunft der Welt geht es dort nicht.

"...es gibt da noch eine ganz andere Krise"

Nein, nein, nein – es gibt da noch eine ganz andere Krise. Klima, erinnern Sie sich? Seit Anfang der Woche tagt der Weltklimarat – virtuell, aber offiziell in Berlin – und berät Teil zwei seines neuen Sachstandsberichts.

Teil eins, im Sommer – da ging’s um die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. Also: was machen Treibhausgasemissionen alles mit dem Klima, und wie wirkt sich das aus? Schon das war einigermaßen gruselig! Zyklone, Tropenstürme, Erdrutsche, Überschwemmungen...

Teil zwei des Berichts behandelt nun die Frage: Welche Folgen wird das haben, für Mensch, Natur und Umwelt? Das wird garantiert mindestens genauso gruselig! Allein die Nachrichten dieser Woche geben ja schon mal einen Vorgeschmack: Eine Serie von Zyklonen und Tropenstürmen über Madagaskar. Jahrtausenddürre im Südwesten der USA. Erdrutsche und Überschwemmungen in Brasilien. Wachsende Sturmflutgefahr in Hamburg. Zwei Orkane über Deutschland in nur 24 Stunden. 17 Grad – die ersten Störche kommen zurück, und meine Bienen sind ausgeflogen. Im Februar!

Vor allem Frühblüher dienen im zeitigen Frühjahr den Bienen und anderen Insekten als erste wichtige Nahrungsquelle imago images IMAGO / localpic

Redet noch jemand vom Klimawandel? Derzeit irgendwie kaum, selbst der Grüne Teil der Bundesregierung ist diesbezüglich ziemlich leise. Nun will ich ja Corona und die Ukraine-Krise keineswegs kleinreden. Beides sind ganz bestimmt keine Bagatellen.

Nur – es gibt da noch dieses andere Problem, langsam, schleichend, unkonkret – aber gewaltig. Das sollten wir vielleicht nicht ganz aus den Augen verlieren. Sonst könnten uns unsere Kinder und Enkel eines Tages möglicherweise fragen, was wir eigentlich damals unternommen haben, im Februar 2022, als wir es "nur" mit einem Virus und russischen Panzern an der ukrainischen Grenze zu tun hatten.