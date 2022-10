Meinung: Griff in den Schrank der Zeiten

Sonja Schrecklein geht in der aktuellen "Treffpunkt"-Ausgabe auf Zeitreise in frühere Jahrzehnte. So viel Vergangenheit wie heute war noch nie, meint Martin Rupps.

"Die Zeit ist aus den Fugen", dichtete William Shakespeare vor 400 Jahren. Bestimmt dachte er dabei an Baden-Württemberg, wo Sonja Schrecklein in einer neuen "Treffpunkt"-Ausgabe auf Zeitreise geht. Darin stehen in Stuttgart Frauen und Männer auf Rollschuhen, wie es sie Ende der Siebziger gab. In Freiburg lernen Leute, an der Blende analoger Kameras zu drehen. In Karlsruhe lädt ein Verein zum Tennismatch am schwarz-weißen Telespiel, einem Phänomen meiner Jugend.

Der Retro-Virus, schließe ich aus Sonja Schreckleins unterhaltsamer Reise, hat weite Teile der Bevölkerung erfasst. Zuerst haben sich Boomer wie ich mit dem Kauf von Plattenspielern und Sofortbildkameras in ihre Jugend gebeamt. Inzwischen sind Vinyl und Fotos zum Anfassen auch bei echten Jugendlichen hip. Die deutsche Gesellschaft, scheint mir, lebte noch nie so gern in bzw. mit der Vergangenheit wie heute.

Vordergründig sieht das nach einer Weltflucht aus, nach einem Sehnsuchtsbad in pandemiefreien Zeiten. Du baust Dir Dein Jugendzimmer nach, sagen Gäste über meine Retro-Wohnung. Ich finde, die These von der Weltflucht trifft es nicht. Ich lebe nicht wehmütig, sondern fröhlich zwischen meinen Plastikmöbeln. Ich hole sie aus der Vergangenheit in die Gegenwart so wie andere Rollschuhe oder Spielgeräte oder Platten.

Es erscheint mir als Glück, dass uns heute die Kultur und Technik gleich mehrerer Generationen zur Verfügung steht. Allerdings – ein MP3-Spieler wird mir, dem Boomer, nie in die Wohnung kommen!