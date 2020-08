per Mail teilen

Deutschland, der Weltmeister im Recyclen und Mülltrennen? Tatsächlich landen zu viele Abfälle im Restmüll, wo sie nicht hingehören. Eine Studie des Umweltbundesamtes zeigt, wie gut die Deutschen ihren Müll wirklich trennen.

Die gute Nachricht: Der Restmüll hat sich in den vergangenen 35 Jahren fast halbiert. Viel mehr Wertstoffe wie Glas, Papier und Plastik werden mittlerweile getrennt gesammelt.

Das ist das Ergebnis einer Analyse des Umweltbundesamtes - die erste Studie zu diesem Thema seit mehr als 35 Jahren.

Zu viel Biomüll landet noch in der Restmülltonne

Die schlechte Nachricht: Immer noch landen viel zu viele Abfälle fälschlich im Restmüll. Zum Beispiel Bioabfälle. Sie machen fast 40 Prozent des Inhalts der Schwarzen Tonne aus. Auch Altpapier, Altglas und Kunststoffe werfen viele Deutsche in die Restmülltonne.

"Ziel ist eine echte Kreislaufwirtschaft mit wenig Restmüll"

Nur ein Drittel dessen, was im Restmüll entsorgt wird, gehört dort auch hin. Dazu zählen beispielsweise Windeln, Staubsaugerbeutel und Zigarettenkippen. Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth sagt, damit wertvolle Rohstoffe nicht mehr in der Restmülltonne landen, müsse das Trennen leichter werden.

Ziel sei eine echte Kreislaufwirtschaft, in der kaum noch Restmüll anfällt und in der Rohstoffe wiederverwertet werden, so Flasbarth.

Auch für Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, hat die Vermeidung von Abfall die höchste Priorität. Er fordert mehr Mehrweg und klare Vorgaben für Einwegprodukte.