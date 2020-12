Marketing-technisch war der Republikaner-Parteitag perfekt, analysiert der Politologe Thomas Jäger. Die US-Kabarettistin Gayle Tufts reagiert dennoch mit Übelkeit auf die Veranstaltung.

Die Analyse des Politikwissenschaftlers, Thomas Jäger, fällt eindeutig aus: Vergleicht man den Parteitag der Republikaner mit dem der Demokraten vor ein paar Wochen, dann hat die Partei von US-Präsident Trump eindeutig die Nase vorn. Denn während der Kandidat der Demokraten, Joe Biden, bei seinem Online-Auftritt fast nie direkten Kontakt zu anderen Menschen gehabt habe und damit quasi aus dem Off agierte, sei es bei Trump das genaue Gegenteil: "Er war ja jetzt vier Tage schon unterwegs, immer sichtbar und jetzt vor 1.500 Menschen in einer Rede, die quasi eine State-of-the-Union-Rede erinnert hat, das war von der Inszenierung her ein völliger Kontrast zu dem, was die Demokraten geliefert haben", so Jäger, der an der Universität Köln internationale Politik lehrt.

Ein Parteitag wie eine Reality-Show

Den Kontrast erkennt auch die US-Kabarettistin Gayle Tufts, nur mit deutlich größerem Leidensdruck. Die überzeugte Demokratin lebt seit vielen Jahren in Deutschland und beobachtet die politische Entwicklung in ihrem Heimatland von hier aus sehr genau. Die Rede Trumps vor dem Weißen Haus sei eigentlich illegal gewesen, findet Tufts. Schließlich habe Trump den Amtssitz missbraucht und dort Wahlkampf betrieben, ebenso wie seine Frau, die im Rosengarten des Weißen Hauses ihren Auftritt hatte. "Es ist ein Reality TV, die gucken, was gut aussieht - Leni Riefenstahl könnte das nicht besser inszenieren."

Kampf um die unentschlossenen Wähler ist entscheidend

Dennoch sei der Erfolg nicht von der Hand zu weisen, meint der Politologe Thomas Jäger. Sogar die permanente Selbstüberschätzung Trumps komme bei seinen Anhängern gut an. Dass Trump erklärt habe, hilfreicher für die afrikanische Community in den USA gewesen zu sein als jeder andere US-Präsident seit Abraham Lincoln, sei dafür ein gelungenes Beispiel. "Das kommt bei seinen 30 Prozent gläubigen Republikanern gut an, währen die 30 Prozent gläubige Demokraten das sowieso katastrophal finden. Aber in der Mitte sind eben diese Unentschlossenen", so Jäger.

Demokraten blicken zurück, Trumps Republikaner nach vorn

Während die Demokraten die Wahl im November zu einer Abstimmung über vier Jahre Trump machen wollten, würden die Republikaner den Wählern das Angebot machen, auf die nächsten vier Jahre zu schauen. "Wer kann Zukunft besser? Wer sorgt für wirtschaftlichen Aufschwung? Wer sorgt in der Zukunft für Sicherheit? Und da ist es momentan so, dass die Angstkampagne, die Trump ja schon vor längerem losgetreten hat, inzwischen durch die Bilder von Marodierenden und Brandschatzenden unterlegt wird, die zwar eigentlich nur ganz wenige Orte in den USA betreffen, aber diesen Eindruck verstärken", so Jäger.

Wo ist der amerikanische Traum geblieben?

Gayle Tufts kann im Gegensatz zu den Trump-Anhängern nichts positives und auch nichts beruhigendes in einer solchen Politik erkennen. Ihr Fazit lautet: "Ich verstehe Trumps amerikanischen Traum nicht. Ich bin groß geworden mit dem Gefühl, das ist eine Demokratie, ein Melting-Pot, mit Respekt und Zuneigung für einander. Das ist der amerikanische Traum. Es ist nicht: Ich mache viel Geld und wer die meisten Sachen hat, gewinnt."