Mit der Reproduktionsrate wird geschätzt, wie schnell sich das Coronavirus ausbreitet. Das Robert Koch-Institut veröffentlicht eine tägliche Schätzung. Wie diese zustande kommt und was sie aussagt, erfahren Sie hier.

Die Reproduktionszahl besagt, wie viele weitere Menschen ein Infizierter ansteckt. Sie wird häufig auch R0 ("R-Null") oder Ansteckungsrate genannt. Sie zeigt an, wie häufig das Coronavirus durch bereits Infizierte weitergegeben wird. Die Ansteckungswahrscheinlichkeit hängt dabei stark von unserem Verhalten ab. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Kontaktreduzierung, die Hygiene- und Abstandsregeln und die Maskenpflicht wesentlich dazu beitragen, um die Reproduktion in der Bevölkerung zu verringern.

Um die tatsächliche Ausbreitung des Virus in der Bevölkerung zu bewerten, reicht die Reproduktionszahl aber nicht aus. Genauso wesentlich ist,



wie viele Menschen in Summe gleichzeitig infiziert sind,

ob es Infektionsschwerpunkte gibt und

ob es punktuell zu schnellen Ausbrüchen kommt.

Die Zahl ist also einer von mehreren wichtigen Faktoren, um die Epidemie zu verstehen. Ein absoluter Gradmesser für die Lockerung von Beschränkungen ist sie nicht.

Reproduktionsrate, Krankenhauskapazität, Neuinfektionen: Das sind die relevanten Daten zur Lage der Epidemie

Ziel: Reproduktionszahl unter 1

Ziel aller Maßnahmen gegen die Coronavirus-Epidemie ist es, die Reproduktionsrate möglichst unter 1 zu drücken. Denn dann verlangsamt sich die Ausbreitung des Virus. Es gibt immer weniger neue Fälle. Deutschland steht am Anfang dieser "Abflachungsphase". Allerdings ist die R-Schätzung noch nicht deutlich und dauerhaft unter 1 gefallen. Das zeigen die Schwankungen der Schätzung, wie wir sie hier in dieser Grafik sehen:

Reproduktionswerte und ihre Auswirkung

R>1 : Ein Wert über 1 bedeutet, dass die Infektionen von Tag zu Tag mehr werden.

: Ein Wert über 1 bedeutet, dass die Infektionen von Tag zu Tag mehr werden. R=1 : Ein Wert gleich 1 (R=1) bedeutet, dass die Zahl der Neuinfektionen ungefähr gleichbleibt.

: Ein Wert gleich 1 (R=1) bedeutet, dass die Zahl der Neuinfektionen ungefähr gleichbleibt. R<1 : Ein Wert unter 1 (R<1) bedeutet, dass es von Tag zu Tag weniger Neuinfektionen gibt.

Fallzahlen niedrig halten, Infektionsketten durchbrechen

Solange der Wert unter 1 ist, sinken die Neuinfektionen. Im Griff ist die Epidemie aber erst, wenn nur noch sehr wenige Neuinfizierte vorkommen. Denn in Deutschland wird die Epidemie bekämpft, in dem die Infektionsketten gezielt durchbrochen werden. Infizierte werden isoliert, um Neuansteckungen zu unterbinden. Außerdem ist eine vollständige Kontaktnachverfolgung notwendig. Das bedeutet, dass die Gesundheitsämter alle Kontaktpersonen eines nachgewiesen Infizierten ausfindig machen und zu ihrem Gesundheitszustand befragen. Dieses Verfahren ist sehr zeit- und personalintensiv. Damit eine vollständige Nachverfolgung möglich ist, dürfen die Neuinfektionen nur sehr gering sein. Andernfalls schaffen es die Gesundheitsämter nicht, alle weiteren Infektionsfälle zu identifizieren. Ist das der Fall, entstehen neue, unkontrollierbare Infektionsketten. Die Ausbreitung des Virus schreitet zunächst unerkannt solange voran, bis die Neuinfizierten erkranken, positiv getestet und den Gesundheitsämtern gemeldet werden. Dies führt, mit einem entsprechenden Zeitverzug, wieder zu einer steigenden Reproduktionszahl.

Ansteckungsquote, nicht Verbreitungsgrad

Die Reproduktionszahl sagt nichts über die tatsächliche Anzahl der Infektionen in der Bevölkerung aus, sondern nur wie dynamisch sich die Ansteckung weiterverbreitet. Ein Wert von 1 kann also auch bei sehr niedrigen Fallzahlen zustande kommen. Ein Beispiel: Wenn es täglich nur 50 Neuinfektionen gäbe, und diese sich verstetigen würden, und jeweils 50 weitere anstecken, dann bleibt R auf 1. Das Niveau wäre aber sehr niedrig. Die selbe Situation mit 1000 Infizierten die insgesamt 1000 Infizierte anstecken, ergäbe auch auch einen Wert von 1.

Deshalb ist es wichtig, auch auf die absolute Zahl der Neuinfektionen zu schauen.

Entwicklung in Wellen: Ein Auf und Ab

Zu Beginn der Epidemie lag der Reproduktionswert laut RKI im Mittel bei 2,4 bis 3,3. Daraus entstand das exponentielle Wachstum, wie wir es hier in dieser Kurve Anfang April erkennen können. Eine Epidemie verläuft dabei meist in Wellen. Das zeigt sich auch an der Entwicklung der Reproduktionszahl. Denn in der Regel steigen und fallen die Infektionszahlen immer wieder. Entsprechend steigt und fällt die Ansteckungsrate.

Trend wichtiger als die tägliche Zahl

Je niedriger die absoluten Fallzahlen sind, desto sensibler reagiert die Reproduktionszahl auf größere Neuausbrüche. Deshalb ist es sinnvoll, den Trend der Entwicklung über einen längeren Zeitraum hinweg zu beobachten. Dabei gilt: Durch die lange Zeit, die vergeht bis die Krankheit ausbricht bzw. entdeckt wird und ein Infektionsfall tatsächlich gemeldet wird, gibt es eine zeitliche Verzögerung von bis zu ein bis zwei Wochen, bis sich ein Aufflammen der Epidemie als Trend in den Zahlen zeigen würde.

Berechnungsmethode: Nowcasting als Grundlage

Grundlage der Berechnung der Reproduktionsrate sind die gemeldeten laborbestätigten Infektionsfälle. Um den Meldeverzug auszugleichen, werden diese Fallzahlen statistisch aufbereitet. Das Verfahren wird Nowcasting genannt. Die Hochrechnung aus dem Nowcasting ermöglicht es auszurechnen, wie viele Menschen durch bereits Infizierte höchstwahrscheinlich angesteckt werden. Da es sich um ein Modell handelt, wird die Schätzung mehrfach durchgerechnet. Jede Rechenrunde ergibt ein etwas unterschiedliches Ergebnis. Es entsteht ein Bündel von Ergebnissen mit einem oberen, mittleren und unteren Wert. Die Spannweite in der Veröffentlichung des RKI bildet ab, dass sich die tatsächliche Ansteckungsrate mit einer hohen Wahrscheinlichkeit innerhalb dieser Werte vollzieht. In der Regel wird nur der mittlere Wert berichtet.