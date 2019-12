Seit Tagen lähmen Proteste und Streiks das öffentliche Leben in Frankreich. Zehntausende demonstrieren gegen die Rentenreform der Regierung. Premierminister Philippe will heute neue Pläne vorstellen.

Vor einer Woche haben die Demonstrationen und Streiks gegen die geplante Rentenreform in großem Umfang begonnen: Züge stehen still, Flüge fallen aus. Lehrer und andere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes haben die Arbeit niedergelegt. Am Mittag will Premierminister Edouard Philippe erstmals detailliert die Rentenpläne erläutern.

Dauer 3:00 min Frankreich: erneuter Protest gegen Rentenreform In Paris und anderen Städten Frankreichs sind am Dienstag wieder zehntausende gegen die Rentenreformpläne der Regierung auf die Straße. Die größte Demonstration fand in Paris statt. Martin Bohne hat einen Gewerkschafter begleitet.

Rentensystem soll vereinheitlicht werden

Die Rentenreform ist ein zentrales Wahlkampf-Versprechen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er will die mehr als 40 Rentensysteme des Landes vereinheitlichen. Viele Berufsgruppen sollen Vorrechte verlieren, das Defizit in der Rentenkasse soll abgebaut werden.

Frankreichs Premierminister Emmanuel Macron will neue Rentenreformpläne vorstellen.

Gewerkschaften haben bereits angekündigt die Proteste fortzusetzen, sollte die Regierung diese Pläne nicht zurücknehmen. Sie befürchten durch die Reform im Alter weniger Geld zu erhalten und länger arbeiten zu müssen.