In China hat der Volkskongress dem umstrittenen sogenannten Sicherheitsgesetz für Hongkong zugestimmt. Die Abgeordneten des einmal im Jahr tagenden Parlamentes votierten am Donnerstag fast einstimmig für die Pläne der Regierung in Peking, gegen die in der Sonderverwaltungszone Hongkong bereits mehrfach

Tausende Bürger protestiert haben. Die Chancen für die Menschen in Hongkong stehen damit schlechter denn je. mehr...