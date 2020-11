per Mail teilen

Ein Chinese hat eine belgische Brieftaube für 1,6 Millionen Euro ersteigert. Damit hat der Mann für den Vogel mit dem Namen New Kim mehr gezahlt, als wenn er dessen Gewicht in Gold aufgewogen hätte. In China machen immer mehr Reiche bei Tauben-Wettbewerben mit, bei denen die Tiere mehr als hundert Kilometer entfernt ausgesetzt werden und dann den Weg zurückfinden müssen. Im Preistopf können zweistellige Millionenbeträge warten.