Nach knapp drei Monaten Corona-Krise hat Polen seine Grenzen zu allen EU-Nachbarländern in der Nacht zum Samstag wieder geöffnet. An Grenzorten wurde das gefeiert. Fast alle anderen EU-Staaten folgen am Montag. Ab dem 15. Juni gibt es wieder weitgehend Reisefreiheit - mit einigen Ausnahmen.

Die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland enden in der Nacht zum Montag um Mitternacht, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Samstag mitteilte. Lediglich die lange zuvor eingeführten Kontrollen gegen irreguläre Migration an der Grenze zu Österreich bleiben bestehen.

Reisewarnung aus Deutschland wird wahrscheinlich für 23 EU-Staaten aufgehoben

Die Reisewarnung für Touristen aus Deutschland wird an diesem Montag wahrscheinlich für 23 der 26 anderen EU-Staaten aufgehoben und in Reisehinweise umgeändert. Nach Spanien hat auch Finnland seine Einreisesperre für Urlauber über den 15. Juni hinaus verlängert. Auf der Internetseite des Auswärtigen Amts wird Finnland deswegen nun zu den Ländern gezählt, für die die Reisewarnung bestehen bleiben könnte. Das dritte Land ist Schweden, das derzeit als einziges EU-Land die Kriterien für eine Aufhebung der Warnung nicht erfüllt. Dort wird die Obergrenze von insgesamt 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche noch überschritten.

Dauer 3:09 min Von Reisewarnungen und Hinweisen - Was sich am 15. Juni ändert (f. NDR Mo-Echo) Von Reisewarnungen und Hinweisen - Was sich am 15. Juni ändert

Bundesaußenminister Maas verhängte im März Reisewarnung für fast 200 Länder

Bundesaußenminister Heiko Maas hatte am 17. März wegen der Corona-Pandemie eine Reisewarnung für alle fast 200 Länder der Welt verhängt. Diese soll am Montag für den größten Teil Europas aufgehoben werden. Touristen aus Deutschland dürfen von Montag an beispielsweise wieder nach Frankreich, Dänemark und Tschechien reisen. Dänemark rechnet mit Wartezeiten an den Grenzübergängen.

Nach Dänemark könnte es zu Staus kommen

Reisende nach Dänemark werden weiterhin an der Grenze kontrolliert, deshalb könnte es Staus geben. Zudem wurde am Samstag der Grenzübergang bei Padborg wieder geöffnet. Seit dem 14. März waren wegen der Corona-Pandemie von den 13 permanenten Grenzübergängen an Straßen nur drei geöffnet. Von Montag an dürfen deutsche, norwegische sowie isländische Urlauber wieder nach Dänemark, sofern sie mindestens sechs Übernachtungen gebucht haben. Es werden bereits an diesem Tag deutsche Gäste in rund 14.000 gebuchten Ferienhäusern erwartet.

Frankreich hofft nach Grenzöffnung wieder auf mehr Reisende aus Deutschland

Auch Frankreich öffnet sich am Montag wieder Urlaubern aus dem europäischen Ausland. Im ostfranzösischen Grenzgebiet Grand Est zu Deutschland hofft man wieder auf mehr Besuch aus dem Nachbarland. Auch in der Hauptstadt Paris ist es noch relativ leer - an Sehenswürdigkeiten wie der Kathedrale Notre-Dame ist nichts los. Restaurants und Bars dürfen in der Hauptstadt vorerst nur Gäste auf ihren Terrassen empfangen.

Tschechien behält Einreise-Verbot für einige EU-Länder bei

Tschechien öffnet seine Grenzen ab Montag für Bürger fast aller EU-Staaten, der Schweiz und Liechtenstein. Ermöglicht werde dies durch die günstige epidemiologische Entwicklung beim Coronavirus, teilte das Gesundheitsministerium in Prag am Freitagabend mit. Ein negativer Corona-Test ist nicht nötig. Die wegen der Pandemie eingeführten Grenzkontrollen zu Deutschland und Österreich waren bereits vor einer Woche aufgehoben worden. Das Einreiseverbot bleibt indes für Reisende mit Wohnsitz in Belgien, Portugal, Großbritannien, Schweden sowie der polnischen Woiwodschaft Schlesien bestehen. Diese Territorien gelten nach Ansicht der tschechischen Behörden als Risikogebiete für eine Coronavirus-Infektion.

Spanien will am 21. Juni die Grenzen öffnen

Laut Medienberichten will die spanische Regierung ihre Grenzen zu den anderen EU-Ländern im Schengen-Raum öffnen. Nur der Übergang nach Portugal solle erst am 1. Juli wieder möglich sein. Das berichten die Zeitungen "El Pais" und der Sender Ser. Auf die Balearen dürfen Touristen bereits ab Montag.

Airlines und Flughäfen sind vorbereitet

Mit Hygiene- und Sicherheitskonzepten erwarten Flüghäfen, Airlines und Reiseveranstalter den Neustart. Lufthansa hat den Flugplan hochgefahren. Eine riesengroße Reisewelle ist allerdings nicht zu erwarten, auch weil die meisten Flugreisen großer Veranstalter erst im Laufe der Woche oder Anfang Juli beginnen.