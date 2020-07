per Mail teilen

Das Auswärtige Amt warnt vor touristischen Reisen in bestimmte Gebiete Spaniens, darunter Barcelona und die Costa Brava. Was bedeutet das für Urlauber?

Was ist, wenn ich eine Reise dorthin geplant habe, kann ich kostenfrei stornieren?

Wenn Sie eine Pauschalreise gebucht haben, dann geht das. Für eine Stornierung muss ein unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstand vorliegen – das ist eine amtliche Reisewarnung. Und dann können Sie die Reise absagen und bekommen Ihr Geld zurück. Oder es gibt ja auch die freiwillige Gutscheinregelung, dann lässt man sich einen Gutschein geben.

Schwieriger wird es bei individuell gebuchten Reisen. Da kommt es auf den Anbieter an. Wenn sie ein Hotel oder eine Ferienwohnung gebucht haben, nehmen Sie am besten direkt Kontakt auf.

Dasselbe gilt bei den Flügen. Wenn Sie den Flug nicht antreten wollen wegen der Reisewarnung, gelten die Stornierungsbedingungen der Fluggesellschaft. Aber auch hier am Besten sprechen, denn momentan sind die Airlines ziemlich kulant.

Falls der Flug von der Fluggesellschaft abgesagt wird, bekommen Sie das Geld zurück oder Sie können auf einen späteren Zeitpunkt umbuchen.

Was ist, wenn ich trotzdem hinwill oder schon da bin?

Schauen wir erstmal auf die, die gerade da sind: Es soll eine Testpflicht eingeführt werden für Rückkehrer aus Risikogebieten, und zwar schon kommende Woche. Bislang kann man sich freiwillig auf das Coronavirus testen lassen, wenn man zurückkommt.

Wer das nicht macht, muss 14 Tage lang in Quarantäne. Außerdem muss man direkt nach Rückkehr sofort an den Zielort und sich beim Gesundheitsamt melden. Wer trotzdem hinfährt, obwohl das Gebiet jetzt zum Risikogebiet erklärt wurde, muss damit rechnen, dass er kein Geld bekommt, wenn er krank wird, in Quarantäne muss bzw. auf das Testergebnis wartet und deshalb nicht arbeiten kann.

Das gilt natürlich nicht für diejenigen, die jetzt schon dort sind – wenn die erkranken, in Quarantäne müssen oder aufs Testergebnis warten, bekommen sie den Lohnausfall erstattet.