Das Auswärtige Amt hat für zwei Küstenregionen Kroatiens eine Reisewarnung ausgesprochen. Dort gab es zuletzt viele Corona-Neuinfektionen. Die kroatische Tourismusbranche ist besorgt.

Der Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus, Romeo Draghicchio sagte im SWR, die Reisewarnung für die sogenannten Gespanschaften Sibenik-Knin und Split-Dalmatien sei für die kroatische Tourismusbranche unangenehm. Nach seinen Angaben machen in den betroffenen Regionen derzeit rund 30.000 Deutsche Urlaub.

Draghicchio betont, dass sich die überwiegende Mehrheit der insgesamt 180.000 deutschen Kroatien-Urlauber in anderen Landesteilen aufhielten. "Für diejenigen, die dort sind, oder die in andere Gebiete Kroatiens reisen werden, ändert sich eigentlich nicht viel."

Reisewarnung trifft Kroatien hart

Der Tourismus macht nach Auskunft Draghicchios rund ein Fünftel des kroatischen Inlandsprodukts aus: "Die Branche ist sehr wichtig." Die Lage im Land sei "normal". Wer jetzt nach Kroatien reise, oder sich dort aufhalte, solle sich an die üblichen Hygienevorschriften halten. Außerdem rät der Direktor der kroatischen Tourismusvertretung dazu, größere Menschenansammlungen zu meiden. Schutzmaßnahmen würden in den Risikogebieten "gut eingehalten", betonte Draghicchio.

Wie Deutsche die Lage in Kroatien erleben

Ein 18-jähriger Schüler aus Eppingen im Kraichgau hat im SWR seine Eindrücke aus dem Kroatien-Urlaub geschildert. Der Jugendliche, der unerkannt bleiben möchte, hält sich mit gleichaltrigen Freunden in Novalja auf. Der Ort liegt nicht im aktuellen Risikogebiet Kroatiens.

Unbeschwerter Urlaub? Fehlanzeige!

In Novalja merke man nichts von der Pandemie: "Man muss im Supermarkt Masken tragen, aber das war es auch eigentlich schon." Die Lage sei nicht, wie in Deutschland. In den ersten Urlaubstagen sei man auch mal in die Disco gegangen. Dann hätten Freunde und Verwandte aus Deutschland sie auf die steigenden Infektionszahlen hingewiesen. Seitdem ist es mit der unbeschwerten Urlaubsstimmung vorbei: "Wir sind eigentlich nur unter uns, vielleicht mal einkaufen oder was essen – das war's auch schon."

Der Schüler räumt ein, die Corona-Gefahr bei der Urlaubsplanung zunächst nicht ernst genommen zu haben - bis er hörte, dass sich mehrere Mitglieder eine Schulklasse mit dem Virus infiziert haben: "Wir waren ein bisschen dumm. Wir wollten weg aus Deutschland. Wir dachten: Da wird schon nichts passieren."

Angst vor der Infektion

Bei der Rückkehr am Sonntag steht jetzt ein Coronatest an: "Dann heißt es 48 Stunden isoliert daheim sein. Und wenn der Test positiv ist: Zwei Wochen Quarantäne." Für ihn ist das kein Problem, da ja noch Schulferien in Baden-Württemberg sind. Die Sorge, sich infiziert zu haben, lasse sich aber nicht verdrängen: "Wir hoffen natürlich alle, dass der Test negativ ausfällt, aber die Hoffnung schwindet."