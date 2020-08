per Mail teilen

Das Auswärtige Amt hat nun auch eine Reisewarnung für die Hauptstadt Madrid sowie für das Baskenland herausgegeben. Was müssen Reiserückkehrer nun beachten? Die SWR-Rechtsredaktion gibt Antworten.

So manchen Spanien-Urlauber aus Deutschland mag diese Nachricht kalt erwischen: Am Dienstagabend hat das Auswärtige Amt in Berlin die Reisewarnung für Teile Spaniens um Madrid und die Autonome Gemeinschaft Baskenland wegen der "erneut hohen Infektionszahlen" erweitert.

Immer mehr Warnhinweise

Bereits seit Ende Juli gilt eine deutsche Warnung vor Reisen in drei andere spanische Regionen, darunter Katalonien mit der Touristenmetropole Barcelona und den Stränden der Costa Brava. Das geschieht in der Regel, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen die Marke von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen übersteigt.

Wenn ich aus Madrid zurückkehre, was muss ich beachten?

SWR-Rechtsredakteur Klaus Hempel erklärt, was Urlauber erwartet und wo sie sich keine Sorgen machen müssen:

Wer aus einem Risikogebiet zurückreist, muss einen Corona-Test durchführen lassen. Entweder ich lasse mich noch während meines Urlaubs, also im Risikogebiet testen. Das Ergebnis darf bei der Einreise nach Deutschland dann aber nicht älter als 48 Stunden sein. Oder ich lasse mich in Deutschland bei oder nach der Einreise testen. Bis das Ergebnis vorliegt, muss ich mich in häusliche Quarantäne begeben. Außerdem muss ich mich beim Gesundheitsamt melden.

Folgender Fall: Ich bin am vergangenen Wochenende aus Madrid zurückgekehrt, also bevor Madrid zum Risikogebiet erklärt wurde. Wie ist es dann?

In diesem Fall bin ich zwar nicht verpflichtet, einen Test zu machen. Die Behörden empfehlen aber, freiwillig einen Test durchführen zu lassen. Wer auf Nummer sicher gehen will, der sollte sich nach der Rückreise erst mal zurückhalten und zumindest für zwei Wochen Kontakte zu anderen auf ein Minimum reduzieren. Und bei Symptomen sofort einen Arzt telefonisch kontaktieren.

Wenn während meines Urlaubs die Urlaubsregion zum Risikogebiet erklärt wurde, und ich zu Hause in Quarantäne muss, was gilt dann arbeitsrechtlich?

Wenn eine Region erst während des Urlaubes zum Risikogebiet erklärt wird, habe ich bei Antritt der Reise nichts falsch gemacht. Deshalb habe ich auch nichts zu befürchten. Am einfachsten ist es, wenn ich während der Quarantäne zu Hause, also im Homeoffice arbeiten kann. Dann bekomme ich meinen Lohn ganz normal weiterbezahlt.

Aber auch sonst habe ich als Arbeitnehmer weiterhin einen Anspruch auf Geld. Wenn ich vom Gesundheitsamt vorsorglich in Quarantäne geschickt werde und deshalb nicht arbeiten kann, bekomme ich eine Ersatzleistung vom Amt. Die muss ich beantragen. Sollte ich krank werden, bekomme ich eine Entgeltfortzahlung. Das ist alles klar geregelt.