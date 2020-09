Wegen steigender Infektionszahlen hat das Auswärtige Amt Reisewarnungen für weitere Regionen in elf Ländern der Europäischen Union ausgesprochen.

Zu den Gebieten gehören auch viele in Nachbarländern von Deutschland beziehungsweise in direkt an Deutschland grenzenden Regionen. Eine Reisewarnung gilt nun auch für die Bretagne, die Normandie und das Centre-Val de Loire in Frankreich, das Bundesland Vorarlberg in Österreich, den Großraum Lissabon in Portugal und die Region Dublin in Irland.

In Dänemark ist die Region Hovedstaden um die Hauptstadt Kopenhagen betroffen. In Tschechien sind es die Verwaltungsregionen Karlsbad, Pilsen, Liberec und Südböhmen an den Grenzen zu Bayern und Sachsen.

14 von 27 EU-Mitgliedsstaaten betroffen

Insgesamt sind damit nun schon 14 von 27 EU-Mitgliedsstaaten ganz oder teilweise als Corona-Risikogebiete ausgewiesen. Spanien ist aber weiterhin der einzige Mitgliedsstaat, der komplett zum Risikogebiet erklärt wurde.

Reisen können kostenlos storniert werden

Reisewarnungen ermöglichen es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren. Reisende, die aus solchen Risikogebieten kommen, können sich schon im Urlaubsland testen lassen - das Ergebnis darf bei Einreise aber höchstens 48 stunden alt sein.

Wer keinen Test vorliegen hat, muss sich in Deutschland testen lassen. In jedem Fall müssen Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet sich bis zum Vorliegen eines negativen Testsergebnisses in Quarantäne begeben - und zwar bis zu 14 Tage. Der Reisende muss auch dem zuständigen Gesundheitsamt melden, dass er sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat.