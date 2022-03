Weniger Giftspritzen im Bundestag

per Mail teilen

Als markig statt giftig hat Martin Rupps die Debattenkultur am Mittwoch im Bundestag erlebt. Die Union muss sich als nächste Braut empfehlen. Die AfD hat keine prominente Rolle mehr wie in der vorherigen Legislaturperiode.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwoch eine rhetorisch ausgefeilte, gelegentlich tiefgründige Regierungserklärung gehalten. Sie wird also eher nicht aus seiner Feder sein. Aber der Mann hat ja schon genug am Hals.

Der Unionsfraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, Ralph Brinkhaus, erwiderte am Mittwoch die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dpa Bildfunk picture-alliance/dpa

Wunderbar, wie Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) mit dem Kopf nickte und Kultur-Staatsministerin Claudia Roth (Grüne) klatschte, als Scholz die Textbausteine aus ihren Ressorts vortrug. Christian Lindner muss sich in diesem Augenblick als Souffleur des Bundeskanzlers gefühlt haben. Claudia Roths Körpersprache wirkte wie ein "Jetzt bin ich dran!".

Union zeigt Stil

Olaf Scholz versprach am Mittwoch "Fortschritt" auf vielen Feldern. Ein Fortschritt ist mit Bildung dieser Bundesregierung bereits eingetreten: Endlich gibt es wieder eine parlamentarische Opposition, die diesen Namen verdient. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus wirkte sichtlich angefasst von der Wahlniederlage, gratulierte aber den neuen Kabinettsmitgliedern und bot eine Zusammenarbeit beim Rententhema an. Das hatte Stil.

Und ist schlau. Die Union bekommt vier Jahre Zeit, sich Grünen und FDP als bessere Braut zu empfehlen. Weil die AfD ihre Rolle als größte Oppositionsfraktion verloren hat, wird ihre Bedeutung im Parlament schwinden. Die Linke droht sogar komplett aus der öffentlichen Wahrnehmung zu fallen. Im einen wie im anderen Fall hat das Wahlvolk die ewigen Personalquerelen nicht honoriert.

Ich hoffe und freue mich auf vier Parlamentsjahre mit weniger Gift in den Debatten und mehr Streit um die Sache.