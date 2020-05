per Mail teilen

Im März ist nach Angaben der Umweltstiftung WWF deutlich mehr Regenwald abgeholzt worden als in den Vormonaten. Der WWF kommt nach der Auswertung von Satellitenbildern zu dem Schluss, dass im März Tropenwälder mit einer Fläche von 6.500 Quadratkilometer gerodet wurden. Am stärksten ist die Wald-Fläche demnach in Indonesien, dem Kongo und Brasilien zurückgegangen.