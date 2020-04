per Mail teilen

Keine Lust mehr auf Karl-Heinz? Wie wäre es mit David oder Maximilian? In Zukunft könnte es in Deutschland möglich sein, alle zehn Jahre seinen Namen zu ändern.

Eine Expertenkommission der Bundesregierung plädiert für mehr Freiheit bei der Wahl des Namens. Die Wissenschaftler, Richter und Verwaltungsexperten haben seit 2018 Reformvorschläge für das komplizierte deutsche Namensrecht erarbeitet.

Ob Deutsche zukünftig beispielsweise auch Ludwig van Beethoven heißen könnten, berichet SWR-Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert:

Lieber Müller als Meier? Neues Namensrecht soll es möglich machen

Bei den Reformvorschlägen geht es um Vor- und Nachnamen. Allein der Wunsch seinen Namen zu ändern, soll demnach ein anerkennenswerter Grund sein. Die Ideen im Detail:

Doppelnamen

Wenn Frau Müller und Herr Meier heiraten, kann derzeit nur einer von beiden einen Doppelnamen aus beiden Namen wählen. Gemeinsame Kinder können nur den Familiennamen eines Elternteils bekommen. Künftig soll den Vorschlägen zufolge gelten: Beide Partner dürften sich Müller-Meier oder Meier-Müller nennen. Dieser Doppelname soll in der Regel auch an Kinder weitergegeben werden.

Namensketten

Ein Doppelname endet bei zwei Familiennamen. Das ist heute so – und das soll auch so bleiben. "Müller-Meier-Fischer" dürfte es also auch künftig nicht geben, "aus Gründen der Praktikabilität", wie die Fachleute schreiben. Wenn jemand, der schon einen Doppelnamen hat, heiratet, darf er oder sie einen neuen Doppelnamen aus den Namensbestandteilen bilden.

Namensänderung mit Anlass

Heirat, Scheidung, Adoption, Änderung eines fremdsprachigen Namens und einige andere Anlässe sollen als Gründe für eine Namensänderung anerkannt werden – dies ist bereits jetzt der Fall, ebenso die Angleichung des Namens an eine im Ausland registrierte Form.

Wenn der Familienname eines Minderjährigen aus einem Anlass geändert wurde, soll dieser mit 16 entscheiden dürfen, ob er oder sie den alten Namen zurückhaben will.

Namensänderung ohne Anlass

Eine Änderung des Namens soll laut Empfehlung ab dem Alter von 16 Jahren und dann einmal alle zehn Jahre erlaubt sein. Dafür soll es keinen direkten Anlass brauchen.

"Als anerkennenswerter Grund für eine Namensänderung sollte auch allein der Wunsch des Namensträgers angesehen werden". Expertenkommission der Bundesregierung

Es darf auch kein überwiegendes öffentliches Interesse an der Beibehaltung des bisherigen Namens geben – etwa, wenn jemand als nicht kreditwürdig im Schuldnerverzeichnis steht.

Außerdem soll wie bisher gelten: Der neue Name darf nicht "sittenwidrig oder in sonstiger Weise mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts unvereinbar" sein.

Weibliche Namensänderungen

Andere Sprachen kennen je nach Geschlecht unterschiedliche Formen des Nachnamens. In slawischen Sprachen hieße Frau Müller also etwa Frau Müllerowa. Diese Namensvariante könnte sie aber in Deutschland derzeit personenstandsrechtlich nicht führen. Diese Einschränkung soll nach dem Rat der Experten entfallen.

Positive und negative Reaktionen

Der Verband binationaler Familien und Partnerschaften ist erfreut über die Reformvorschläge. Das jetzige Namensrecht entspreche "nicht mehr den Anforderungen einer globalisierten Welt und globalisierter Familien", erklärte der Verband.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Mathias Middelberg, ist nicht ganz überzeugt. Klarere rechtliche Regelungen seien zwar zu begrüßen, sagte der CDU-Politiker. Auch die Möglichkeiten von Doppelnamen könnten überprüft werden, jedoch: "Eine Namensänderung alle zehn Jahre nach Lust und Laune kann ich mir schwer vorstellen", meint er.

Neue Regeln frühestens Ende 2021

Was aus den Empfehlungen wird, entscheidet die nächste Bundesregierung. Diese wird regulär nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 gebildet.