Niedersachsen will schon bald eine eigene Studie über Rechtsextremismus bei der Polizei starten. Das hat SPD-Innenminister Boris Pistorius in der "Rheinischen Post" angekündigt. Er hofft, dass sich andere Bundesländer anschließen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lehnt eine umfassende Rassismus-Studie in der Polizei weiter ab. Vor kurzem waren in verschiedenen Bundesländern mehrere rechts Chatgruppen von Polizisten bekannt geworden.