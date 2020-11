Die Ausländerfeindlichkeit hat in Deutschland laut einer Studie der Universität Leipzig abgenommen. Demnach äußerten zuletzt 16,5 Prozent Bundesbürger ausländerfeindliche Einstellungen. Vor zwei Jahren waren es noch mehr als 23 Prozent. Ausländerfeindlichkeit ist nach Ansicht der Studien-Macher die "Einstiegsdroge" in den Rechtsextremismus. Das sei noch immer so, es seien aber auch Verschwörungsmythen hinzu gekommen. Im Westen Deutschlands ist die Zahl der Menschen mit rechtsextremen Weltsichten in den vergangenen zwei Jahren von rund fünf auf drei Prozent. Im Osten stieg sie hingegen von 8,5 auf 9,5 Prozent. Für die 10. Leipziger Autoritarismus-Studie wurden 2.500 Menschen befragt.