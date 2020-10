per Mail teilen

Rechtsextreme Sportgruppen werden in Deutschland immer beliebter. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Das Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum-Rechts habe sich in den ersten acht Monaten des Jahres 14 Mal mit der rechtsextremistischen Kampfsportszene befasst. Neben Kampfsport seien Kraftsport und Bergsteigen in der Szene üblich.