Was tun gegen Hass und Hetze im Netz?

"Was tun gegen Hass und Hetze im Netz? - Diese Frage stellen sich zur Zeit viele, ob Politiker, Pädagogen oder Jugendschützer und natürlich auch ganz normale Internetnutzer, denn sehr viele machen Erfahrungen aggressiven und herabsetzenden Kommentaren. Ganz praktische Tipps und Hinweise, was dagegen hilft und was nicht erteilt die Einrichtung Jugendschutz.net in Mainz." Gesprächspartner: Flemming Ipsen.