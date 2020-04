Norbert Blüm war immer nah an den Menschen. Das sagt Bundeskanzlerin Merkel über den verstorbenen CDU-Politiker. Die kleinen Leute waren ihm stets ein Anliegen, erinnert sich auch die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Dreyer.

Steinmeier: Blüm war herausragende politische Persönlichkeit

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat der Witwe des früheren Arbeitsministers Norbert Blüm sein Beileid ausgesprochen und ihren Mann als "herausragende politische Persönlichkeit" gewürdigt. "Vielleicht kann es in dieser schweren Zeit tröstlich sein, dass viele Menschen in unserem Land Ihre Trauer teilen", schrieb Steinmeier.

Ich werde Ihren Mann als einen Menschen in Erinnerung behalten, der sich auch dann beispielgebend treu geblieben ist, wenn die Umstände widrig und die guten Freunde weniger wurden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Merkel: Blüm hat eigene Arbeit geprägt

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reagierte mit großer Betroffenheit auf den Tod des ehemaligen Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm. Er habe ihre eigene Arbeit stark geprägt und bleibe als Persönlichkeit in Erinnerung, die stets nahe an den Menschen war, zitierte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag die Kondolenzworte der Kanzlerin.

Kramp-Karrenbauer: wegen Blüm in die CDU eingetreten

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer würdigte den verstorbenen Norbert Blüm im Interview mit dem SWR als "eine ganz unverwechselbare Persönlichkeit, mit viel Herz, mit viel Sachverstand, mit viel Humor".

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer zum Tode Norbert Blüms

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erinnerte sich an Blüm als "engagierten Sozialpolitiker", der sich an christlichen Werten orientiert habe. "Gerechtigkeit, der Kampf gegen Arbeitslosigkeit und gegen die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich waren Norbert Blüm wichtig", sagte Dreyer.

Die kleinen Leute sollten es gut haben - das war stets sein Anliegen. Rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Schäuble schätze Blüms Lust an der Debatte

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) erinnerte sich, dass ihn und Blüm eine über die gemeinsame Zeit in den Regierungen weit hinausgehende vertrauensvolle Zusammenarbeit verbunden habe. "In all den Jahren habe ich ihn als überzeugten Christdemokraten erlebt, der tief in der katholischen Soziallehre verwurzelt war, und ich habe seine Überzeugungskraft und Lust an der streitbaren Debatte sehr geschätzt."