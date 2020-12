Die Bundespolizei geht gegen illegale Leiharbeit in der Fleischindustrie vor. Nach Angaben eines Sprechers durchsuchen rund 800 Beamte gerade Räume in fünf Bundesländern. Der Schwerpunkt liege in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Weitere Durchsuchungen gebe es in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Es gehe um die illegale Einschleusung von Arbeitskräften für die Fleischindustrie. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.