Bundesinnenminister Seehofer hat seine Ankündigung wiederholt, eine Studie über Rechtsextremismus in der Gesellschaft in Auftrag zu geben. Außerdem will er den Alltag von Polizisten untersuchen lassen. Eine Untersuchung über Rassismus in der Polizei lehnt Seehofer weiter ab.

"Es hat sich an meiner Position nichts geändert", erklärte Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin. "Wir haben ein hohes Maß an Vertrauen in die Polizei", betonte er weiter. Und die Polizei müsse "sich darauf verlassen können, dass die Politik hinter ihrem Tun steht".

Es gelte, was er schon vor Wochen angekündigt habe: Es werde zwei Studien geben. Eine solle sich mit Rassismus in der Gesellschaft befassen. Zuständig dafür sei der Verfassungsschutz, sagte Seehofer in Berlin.

Außerdem will Seehofer den Alltag von Polizisten untersuchen lassen. Dabei soll es unter anderem um die zunehmende Gewalt gegen die Beamten gehen. Und es sollen die veränderten Arbeitsbedingungen in der Polizei untersucht werden.

Austausch von rechtsextremen Inhalten

In den vergangenen Wochen waren in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Thüringen Fälle aufgedeckt worden, in denen Polizisten rassistische und rechtsextreme Inhalte austauschten. Die SPD forderte daraufhin eine Studie, die sich gezielt mit solchen Vorfällen bei der Polizei befassen soll. Das lehnt Seehofer weiter ab.