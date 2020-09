Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lehnt eine Studie über Rassismus in der Polizei weiter ab und plant stattdessen offenbar eine Studie zu Rassismus in der Gesellschaft. Das berichtet die "Bild am Sonntag". Danach hat Seehofer auch angekündigt, dass Ende des Monats ein Bericht über Rassismus und Extremismus in den Sicherheitsbehörden vorgelegt werde. In Nordrhein-Westfalen wurden gerade 30 Polizisten vom Dienst suspendiert, weil ihnen rechtsextreme Umtriebe vorgeworfen werden. Die Diskussion um eine Studie zu Rassismus in der Polizei sorgt seit Monaten für Streit innerhalb der Großen Koalition. Die SPD-Innenminister haben angekündigt, eine solche Studie zur Not alleine durchzuführen.