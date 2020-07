per Mail teilen

Die schärferen Strafen für Raser, die seit April gelten, sind wegen eines Formfehlers wahrscheinlich nichtig. Die ersten Bundesländer haben bereits reagiert.

Wegen rechtlicher Unsicherheiten hat der Bund die Länder am Donnerstag aufgefordert, die neuen und schärferen Regeln über Fahrverbote bei zu schnellem Fahren vorerst nicht anzuwenden und ab sofort wieder auf den alten Bußgeldkatalog zurückzugreifen. Noch am Abend reagierten die ersten Bundesländer. Das Saarland, Rheinland-Pfalz, Niedersachen und Bayern kündigten an, zu den alten Regelungen zurückzukehren.

In Baden-Württemberg wird nun geprüft, wie man mit der Situation umgehe, hieß es aus dem Landes-Verkehrsministerium. Rechtlich gebe es wohl keine andere Möglichkeit, zunächst den alten Bußgeldkatalog wieder anzuwenden, sagte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dem SWR.

Geblitzt oder Fahrverbot? ADAC empfiehlt Einspruch einzulegen

Der ADAC empfiehlt allen Autofahrerinnen und Autofahrern, die wegen der neuen Regeln geblitzt wurden, Einspruch einzulegen. Wer schon einen rechtskräfigen Bußgeldbescheid mit Fahrverbot vorliegen habe, solle bei der Bußgeldstelle um einen Vollstreckungsaufschub bitten.

Rechtsanwalt: "Verstärkt Anfragen wegen Fahrverboten"

Der Karlsruher Anwalt Oliver Bodmann berichtet im SWR, dass er bereits verstärkt Anfragen wegen Fahrverboten bekomme. Der Verkehrsrechtsexperte rate seinen Mandanten, zunächst erst einmal abzuwarten: "Ich hab den Menschen zugesprochen, dass sie wahrscheinlich um ein Fahrverbot herumkommen, wenn sie nicht innerorts mehr als 30 Stundenkilometer zu schnell gefahren sind, außerorts mehr als 40 Stundenkilometer, weil diese Novelle wahrscheinlich nicht wirksam ist."

Dauer 5:25 min "Einspruchsfristen unbedingt einhalten!" Oliver Bodmann, Fachanwalt für Verkehrsrecht, Karlsruhe, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser

Dabei seien Fristen in Bußgeldangelegenheiten sehr wichtig. Deshalb sei es ratsam, einen Fachanwalt hinzu zuziehen. Der könne sicherstellen, dass binnen zwei Wochen ab Zustellung des Bußgeldbescheides wirksam Einspruch eingelegt wird. "Wenn man nicht wirksam Einspruch einlegt, dann würde auch ein rechtswidriger Bescheid rechtskräftig und könnte vollstreckt werden."

Der Einspruch lohnt nach Ansicht des Juristen häufig erst, wenn für den Verstoß Punkte eingetragen werden. In jedem Fall aber rate er dazu - wenn der Verstoß nach dem 28. April erfolgt ist, dem Datum der Verschärfung der Strafen.

Streit um härtere Strafen bei Tempoverstößen

Der neue Bußgeldkatalog gilt seit April. Er wurde im Zuge einer umfassenden Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) geändert. Im Kern ging es eigentlich um mehr Schutz und bessere Bedingungen für Fahrradfahrer.

Doch schon seit längerem gibt es Streit um die darin festgelegten härteren Strafen bei Tempoverstößen. In der neuen Fassung des Bußgeldkatalogs droht Fahrern der Verlust des Führerscheins für einen Monat, wenn sie innerorts 21 Kilometer pro Stunde und außerorts 26 Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs sind. Zuvor gab es derartige Fahrverbote in der Regel erst ab Überschreitungen von 31 Kilometer pro Stunden innerorts und 41 Kilometer pro Stunde außerorts.

Neue Regelung der Fahrverbote: Wo wurde ein Fehler gemacht?

Scheuer hatte schon Mitte Mai signalisiert, die in seinen Augen "unverhältnismäßige" Regelung zu den Fahrverboten wieder kippen zu wollen. Nun ist allerdings von einer fehlenden Rechtsgrundlage die Rede.

Das Problem: Damit eine Verordnung gültig ist, muss darin die Rechtsgrundlage zitiert werden. So schreibt es das Grundgesetz vor. Was die neuen Fahrverbote betrifft, fehlt in der neuen Verordnung aber offenbar der entsprechende Paragraf des Straßenverkehrsgesetzes.

In der Kritik: Verkehrsminister Andreas Scheuer dpa Bildfunk picture alliance/Christoph Soeder/dpa

Verkehrsministerium: Suche nach bundeseinheitlicher Lösung läuft

Das Bundesverkehrsministerium teilte mit, für die bislang geahndeten Fälle nach den neuen Regeln werde an einer bundeseinheitlichen Lösung gearbeitet. Es sollten schnellstens ein neuer ausgewogener Vorschlag und ein faires Angebot an die Länder für Verkehrssicherheit gemacht werden.