Trotz aller Beteuerungen der radikalislamistischen Taliban wird die Freiheit der Menschen in Afghanistan von Woche zu Woche weiter beschnitten. Das bekommen vor allem die Frauen zu spüren. Doch auch wer Musik macht, Kunsthandwerk verkauft oder schlicht Blumen, spürt: Afghanistan wandelt sich - hin zu einem totalitären Gottesstaat, in dem ein Ministerium darüber entscheidet, was „Tugend“ ist und was „Laster“.