per Mail teilen

Vor einem Jahr, um den Jahreswechsel 2019/2020, wurden in der zentralchinesischen Metropole Wuhan die ersten Covid-19-Fälle publik. Ende Januar wurden Wuhan und Umgebung vom Rest des Landes abgeriegelt. Heute ist in der Hauptstadt des chinesischen Landesteils Hubei kaum noch etwas zu spüren von der Virus-Krise. Steffen Wurzel hat sich in Wuhan umgesehen.