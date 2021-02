In Deutschland ist zwar erlaubt, seine sexuelle Orientierung frei zu leben, trotzdem haben junge Menschen mit Migrationshintergrund oft mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen - vor allem, wenn sie aus einem religiös konservativen Umfeld kommen. In SWR Aktuell Mondial sprechen Claudia Bathe und Cüneyt Özadali darüber mit dem Religionswissenschaftler Olcay Miyanyedi und dem Psychologen Dr. Jochen Kramer von der Türkischen Gemeinde in Baden-Württemberg. Beide Experten sind bekennende Homosexuelle. Sie erzählen von ihren Erfahrungen, die sie in ihren Beratungsgesprächen mit jungen Menschen machen, aber auch aus ihrem eigenen Leben.