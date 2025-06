Zwischen Naturschutz und Moral: Welchen Stellenwert hat die Jagd in Deutschland

Worauf kommt es an, wenn man auf die Pirsch geht? Bevor die große Jägerabschlussprüfung ansteht, nimmt Jäger Ralph Steffen seine angehenden neuen KollegInnen mit in sein Revier in Gaiberg. Er zeigt, worauf er alles achtet: Nicht auf Bache mit Frischlingen schießen, wie mit Landwirten kommunizieren, wenn es Ärger wegen Wildschäden gibt. Es ist ein bisschen wie ein Jäger-Ethikkurs. Und weil Ralph auch ein ziemlich guter Schütze ist, schult er andere Jäger auch im Schießen.