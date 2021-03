per Mail teilen

Fake News zur Corona-Pandemie, Verschwörungstheorien über Zwangsimpfungen, Halbwahrheiten über Gesundheitsschäden durch das Tragen von Schutzmasken – im vergangenen Jahr wurden sie millionenfach über die sozialen Netzwerke verbreitet. Was macht das mit unserer Demokratie? - Darüber hat Moderator Michel Friedman am 10. März 2021 in der SWR-Sendung Demokratie-Forum Hambacher Schloss diskutiert. Zu Gast waren die Digitalforscherin Jeanette Hofmann, FAZ-Herausgeber Carsten Knop und SWR-Intendant Kai Gniffke.