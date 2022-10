Zwischen Dystopie und Weltverbesserung: Spiele-Trends 2022

per Mail teilen

Spiele-Fans, die neue Trends und neue Spiele als erste sehen und anfassen wollen, treffen sich an diesem Wochenende im Ruhrgebiet. In Essen präsentieren bis zum Sonntag Spiele-Anbieter auf der Messe "Spiel '22" die neuesten Brett-, Karten-, aber auch Computer-Spiele. Wie sich aktuelle und mittelfristige politische und gesellschaftliche Themen auf die Spiele-Industrie auswirken - sowohl inhaltlich, als auch, was die Produktion angeht - das klärt SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich im Gespräch mit der Spiele-Expertin Christina Valentiner-Branth. Sie Gründerin der Brettspielakademie.