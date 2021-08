per Mail teilen

Die Ereignisse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hinterlassen uns sprachlos. Um solche Katastrophen in Zukunft zu verhindern, müssen wir aber wieder sprechen – und zwar vermutlich anders als in der letzten Zeit. "Nur wie?", fragt sich unser Kolumnist Jan Seidel: