Zwei Jahre Ukraine-Krieg: „Die Menschen hier in Deutschland waren sehr hilfsbereit“

Seit zwei Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Die Vereinten Nationen sprechen von mehr als 10.000 ukrainischen Zivilisten, die in den vergangenen zwei Jahren getötet wurden. Mehr als 20.000 Menschen gelten als vermisst. Außerdem sind Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, rund eine Million auch zu uns nach Deutschland. Wie all diese Geflüchteten aufgenommen und integriert wurden, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Eva Maria Welskop-Deffaa gesprochen. Sie ist Präsidentin des deutschen Caritas-Verbands und betont, wie hilfsbereit und freundlich die Menschen hier in Deutschland den Geflüchteten kurz nach Kriegsausbruch begegnet sind.