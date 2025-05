per Mail teilen

Das Abitur – für viele jungen Menschen ist die allgemeine Hochschulreife ein erster Meilenstein und galt lange Zeit als Voraussetzung für den späteren beruflichen Erfolg. Ist das heute noch so? Warum war es noch nie so einfach, nach dem Abitur einen Studien- oder Ausbildungsplatz zu bekommen? Weshalb ist es immer noch ein großer Unterschied, ob man in Bremen oder Bayern Abitur schreibt?