Zugvögel – wahre Navigations-Genies?

Herbst und Winter rücken näher - und damit zieht es Schwalbe, Storch und Feldlerche zurück in den Süden. Mehrere Tausend Kilometer legen sie dabei zurück. Den Streckenrekord hält die Küstenseeschwalbe. Bis zu 15.000 Kilometer schafft sie. Wie finden Zugvögel ihren Weg? "Sie orientieren sich am Sonnenstand und am Polarstern als Fixpunkt. Vögel können zudem die Magnetfeldlinien der Erde wahrnehmen und nutzen sie wie einen Kompass", sagt Lea-Carina Mendel von der Deutschen Wildtier Stiftung. Mit ihr hat SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen gesprochen.