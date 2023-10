Zug-Verkehr im Mittelrheintal: Wir brauchen mehr als ein paar Lärmschutzwände

Durchs Mittelrheintal führen derzeit zwei Bahnstrecken, auf denen einiges an Güterverkehr unterwegs ist. Und das bedeutet naturgemäß auch viel Krach, auch wenn mittlerweile an vielen Ortschaften Lärmschutzwände aufgestellt wurden. Jetzt hat die Bahn ein neues Konzept für die Schallschutzwände in der Region vorgestellt. Bei den neu hinzugefügten Wänden haben die Verantwortlichen offenbar besonderen Wert auf ein harmonisches Bild in der Landschaft gelegt, finden jedenfalls die lärmgeplagten Anwohner. Worum es ihnen stattdessen geht, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex mit Willi Pusch gesprochen. Er ist Vorsitzender der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn e.V.