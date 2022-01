Zu Hause fit werden statt im Fitnessstudio? Tipps von Sportexperte Ingo Froböse

per Mail teilen

Wegen Omikron sind bald vielleicht noch mehr Menschen im Homeoffice als bisher. Folgen können Bewegungsmangel und Rückenschmerzen sein. Tipps dazu, zuhause fit zu bleiben oder zu werden vom Sportexperten Professor Ingo Froböse von der Sporthochschule Köln im SWR-Aktuell-Gespräch mit Jonathan Hadem.

Wie effektiv kann so ein Workout sein, das ich im Wohnzimmer beim Serienschauen mache?

Ingo Froböse: Also es kann schon effektiv sein, weil das Körpergewicht ein wunderbares Trainingsgerät ist. Und wenn ich da die richtigen Übung mache - ich muss wissen, wie es denn geht - dann kann sie schon relativ effizient sein. Aber die Botschaft muss immer sein: Muskeln dürfen nicht in Watte gepackt werden, die müssen beansprucht werden. Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen, und wenn das erreicht wird, dann kann es schon ziemlich effektiv sein.

Wenn ich aber Übungen falsch mache, und das über einen längeren Zeitraum, wie schnell habe ich mir da eine Fehlhaltung oder andere Probleme antrainiert?

Das ist wirklich das entscheidende Problem. Und viele, gerade Anfänger und Anfängerinnen, machen auch echt große Fehler, was die Geschwindigkeit betrifft. Die Belastungsdosierung betrifft aber auch die Bewegungsausführung, und das wird man relativ schnell merken. So nach zwei, drei Wochen werde ich merken, dass die Muskeln schmerzen, die Sehnen angereizt sind, dass möglicherweise sich auch die Gelenke schon ein wenig melden. Zwei bis drei Wochen falsches Üben, dann meldet sich der Körper, und da muss man sofort reagieren. Und da würde ich mir wirklich vielleicht zu Beginn jemanden an die Seite holen, der ein paar Übungen mit mir macht und mich kontrolliert. Ich glaube das wäre sehr hilfreich.

Im Fitnessstudio habe ich normalerweise jemanden, der mir zuguckt und sagt: Mach mal das anders, oder verändere die Haltung oder so was. Ist das denn doch die gesündere Variante, zu trainieren?

Auf jeden Fall die sichere Variante. Das muss man ganz klar sagen. Also ein bisschen Informationen aus dem Fitnessstudio zu bekommen, mich zu kontrollieren, auf jeden Fall. Die Sicherheit ist in einem Studio besser, weil ich genau weiß: Was mache ich denn wie, und vor allen Dingen, wie dosiere ich meine Belastung. Als Anfängerin oder Anfänger alleingelassen auf dem Flokati, das ist manchmal nicht die richtige Wahl.

Mittlerweile gibt es ja auch viele Anbieter, die Online-Trainings anbieten, die per Videoschalte dann wirklich hinschauen, wie ich so eine Übung machen und mich verbessern. Wäre das ein ausreichender Ersatz für das Fitnessstudio?

Grundsätzlich würde ich sagen: Ja - wenn ich schon eine gewisse Grundkompetenz habe. Denn ich muss immer noch wissen, wie die Belastungsdosierung ist. Ich muss den Trainer ja Informationen darüber geben. Und das bedeutet also, dass ich meine Belastung selbst steuern muss. Das heißt auf der anderen Seite: Ich muss merken, ob ich noch zwei Wiederholungen mache oder es besser sein lasse. Die Bewegungsausführung ist das eine, aber die Bewegungsintensität, um den Erfolg zu erzielen, das muss ich immer noch selbst spüren. Und das ist von außen ganz, ganz schwer zu betrachten.