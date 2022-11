Zu früh? Ende der Corona-Quarantäne in Süddeutschland

Der Gesundheitsminister von Rheinland-Pfalz, Clemens Hoch, kritisiert das Ende der Corona-Quarantäne in Baden-Württemberg: "Wir haben sehr eindringlich an unsere Länder-Kollegen appelliert, möglichst einheitlich vorzugehen und nicht einfach vorzupreschen." Daran könne er aber nichts ändern, sagte Hoch im Radiosender SWR Aktuell, und prinzipiell entstehe durch diese politische Entscheidung auch kein echter Schaden. "Das ist im Grunde nicht schlimm", so Hoch mit Blick auf Pendler, die etwa in Baden-Württemberg wohnen und in Rheinland-Pfalz arbeiten: "Kompliziert ist das nicht - in Rheinland-Pfalz gelten eben die Regelungen, dass man die fünf Tage noch abwarten muss wie bisher und in Baden-Württemberg können dann aber die Menschen sich im übrigen Alltag schon etwas freier bewegen." Rheinland-Pfalz werde zum Ende der aktuellen Regelung Anfang Dezember über ein Ende der Isolationspflicht entscheiden. Die Landesregierung wolle vorsichtig bleiben, aber auch keine unnötigen Auflagen bei einer sich entspannenden Pandemie-Lage aufrecht erhalten.