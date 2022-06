Zsolt Balla: Ein Jahr als Militärrabbiner bei der Bundeswehr

"Ich fühle mich privilegiert in dieser Rolle", sagt Zsolt Balla. Seine Aufgabe als erster Militärrabbiner bei der Bundeswehr empfindet er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch als "Geschenk", auch wenn die zeitliche Belastung sehr hoch sei. Vor einem Jahr habe er bei "Null" anfangen müssen, sagt Balla. Es sei zum Beispiel darum gegangen, koschere Verpflegung in der Bundeswehr zu organisieren. Auf Widerstände in der Truppe sei er nicht gestoßen, aber er habe vieles erklären müssen. Zum Beispiel, wenn ein jüdischer Soldat Sabbat hält. Wie Zsolt Balla den Krieg in der Ukraine sieht, sagt er ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.