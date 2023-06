Tiere in Gefangenschaft: Was einen guten Zoo ausmacht

Was macht einen guten Zoo aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Jahrestagung des Verbands der Zoologischen Gärten (VdZ) in Karlsruhe. Es gehe um die Vermittlung von Wissen und um eine ansprechende Gestaltung, erklärt Jörg Junhold, Verbands-Präsident und Direktor des Zoos Leipzig. Der Besucher solle das gute Gefühl haben, "dass es unseren Tieren gut geht". Außerdem fühlten sich die Zoos dem Artenschutz verpflichtet. Die Tiere seien Botschafter für ihre Artgenossen, die in der Wildnis oft bedroht seien und manchmal schon kurz vor dem Aussterben stünden. Zoos wollten deshalb dazu beitragen, dass "diese wunderschönen Kreaturen auch für unsere Kinder und Enkel noch auf diesem Planeten sind", sagt Junhold.

Wie Zoos in Zeiten knapper Kassen trotzdem wirtschaftlich über die Runden kommen, sagt der VdZ-Präsident im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.