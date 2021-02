Während man fast überall in Deutschland für die Corona-Impfung noch Bestätigungen aus Papier bekommt, hat z.B. der Zollernalbkreis in einer Woche schon mehr als 400 digitale Impfausweise ausgegeben. Dabei handelt es sich um Plastikkärtchen im Scheckkarten-Format mit einem individuellen QR-Code. "Das ist im digitalen Zeitalter brauchbarer als dieses gelbe Impfbüchlein, das man nicht immer bei sich hat", meint Landrat Günther-Martin Pauli. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Stephanie Geißler hat er darauf hingewiesen, dass für diesen digitalen Impfausweis keine personenbezogenen Daten zentral gespeichert würden. Der Datenschutz sei also gewährleistet. Außerdem gehe der Landkreis davon aus, das System nach aktuellem Stand der Technik als "fälschungssicher" bezeichnen zu können. Derzeit werde daran gearbeitet, diesen digitalen Impfpass auch fürs Handy verfügbar zu machen. Laut Pauli gebe es bereits aus anderen Landkreisen in Baden-Württemberg Interesse an dem System.

Die Diskussion über Privilegien für Geimpfte sieht Landrat Pauli kritisch: "Das Wort Privilegien ist vielleicht der falsche Begriff, (…) es geht um Freiheitsrechte, die man zum Teil seit Monaten missen muss." Andererseits sollte man bei dem Thema "keine Zweiklassengesellschaft herbeireden", so Pauli. Dennoch könnte zum Beispiel im Ausland oder bei Reisen ein solcher Nachweis "praktisch" sein.