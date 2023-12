Zivilcourage: "Auch wer Angst hat, kann Vorbild sein"

In Rheinland-Pfalz ist der Preis für Zivilcourage 2023 verliehen worden. Innenminister Michael Ebling (SPD) nennt die Auszeichnung einen "Mutmacher-Preis".

Der rheinland-pfälzische Innenminister hat den Preis für Zivilcourage 2023 verliehen. Ausgezeichnet wurden Menschen aus Alzey, Koblenz und Mainz. Vor der Preisverleihung hat SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler mit Michael Ebling gesprochen.

SWR Aktuell: Es ist schwierig, jetzt aus den preiswürdigen Fällen einen herauszupicken. Aber gibt es da einen, der Sie persönlich besonders beeindruckt hat?

Michael Ebling: Das ist tatsächlich schwierig, weil alle für Courage stehen, für Einschreiten und für Nicht-geschehen-lassen, etwas an der Situation zu verändern.

Vielleicht der freundliche Herr aus Alzey, der selbst beinahe Opfer eines Schockanrufs geworden wäre, aber dann im richtigen Moment daran gedacht hat, die Polizei zu informieren. Und siehe da: er konnte nicht nur eine Straftat von sich abwenden und dadurch Schaden vermeiden, sondern es kam sogar noch zu einer Festnahme. Damit ist ein böser Mensch weniger da, der andere mit solchen Schockanrufen quält. Das ist sicherlich ein Beispiel, das hängenbleibt.

SWR Aktuell: Und solches Verhalten soll mit diesem Preis für Zivilcourage ausgezeichnet werden. Was will das Land Rheinland-Pfalz konkret erreichen?

Ebling: Wir wollen Vorbilder zeigen. Wir wollen zeigen, dass jeder von uns in einer schwierigen Situation in der Lage ist, etwas zu verändern: Entweder, indem man selbst eingreift, indem man die Polizei ruft, indem man Hilfe leistet, indem man Opfer schützt oder Opfern in schwierigen Situationen hilft.

Das beruht auf dem Grundprinzip: wir möchten uns alle gerne darauf verlassen, dass Mitmenschen nicht weitergehen, sondern achtsam bleiben und helfen, wenn wir selbst mal in einer misslichen Situation sind.

Es ist kein tollkühnes Verhalten, was wir auszeichnen - um Gottes willen. Wir wollen nicht Leichtfertigkeit auszeichnen, sondern es soll sichtbar gemacht werden, dass wir als Menschen aufeinander aufpassen.

SWR Aktuell: Es gibt also für die Menschen, die Angst haben einzugreifen, weil sie dann vielleicht selbst zum Opfer werden, die Möglichkeit, Zivilcourage zu zeigen?

Ebling: Ja. Die Möglichkeit ist da, wenn ich achtsam bin. Aber wenn mir die Situation zu gefährlich erscheint oder wenn sie zu gefährlich ist, dann bedeutet es: Ich rufe die Polizei. Ich rufe Verstärkung. Ich gehe an den nächsten Hauseingang und klingle und frage: Können Sie die Polizei rufen? Können Sie vielleicht helfen? Vielleicht kann man auch andere ermuntern, etwas gemeinsam zu tun. Dann ist man nicht mehr allein und ist viel sicherer.

Das Leben schreibt am Ende die verrücktesten Geschichten. Jeder Fall von Zivilcourage ist immer ein Stück weit auch so, dass man vielleicht denkt: Wenn ich das im Fernsehen gesehen hätte, hätte ich gedacht, dass es so etwas gar nicht gibt. Aber doch: das gibt es.

Der Kerngedanke von Zivilcourage ist, dass ein Mensch auf einen anderen Menschen aufpasst. Manchmal muss man eine Situation nur hinterfragen und hat in dem Moment schon geholfen.

SWR Aktuell: Es ist ein verbreiteter Eindruck, dass der gesellschaftliche Umgangston in letzter Zeit rauer geworden ist, und dass wir in einer Zeit der Dauerkrisen zu leben scheinen. Haben Sie das Gefühl, dass die Zivilcourage abnimmt?

Ebling: Was Sie beobachten, das beobachten wir alle. Hinzu kommt, dass in manchen Situationen, wenn jemand in Not gerät, Menschen das Handy zücken und meinen, das Geschehen aufnehmen zu müssen. Aber wir wollen das stärken, was uns Menschen auszeichnet, nämlich dass wir im Zweifelsfall in der Lage sind, anderen zu helfen. Das ist die wichtigste Eigenschaft, die wir Menschen besitzen.

Deshalb sind solche Preise wichtig, weil sie am Ende Vorbilder markieren. Sie machen deutlich: Wer sich so verhält, handelt am Ende richtig. Wer sich so verhält, hat die Unterstützung der Gesellschaft und natürlich auch immer die Unterstützung der rheinland-pfälzischen Polizei. Ein solcher Preis ist ein Mutmacher-Preis dafür, wenn ich etwas sehe, was nicht okay zu sein scheint, mich einzumischen und es nicht einfach geschehen zu lassen.

SWR Aktuell: Gesellschaftliches Engagement ist wichtig, weil die Politik nicht jedes Problem lösen kann. Aber inwieweit kann die Politik mit gutem Beispiel vorangehen?

Ebling: Zum Beispiel, indem wir die Menschen anlässlich einer Preisverleihung in den Mittelpunkt rücken, bewusst auf die Bühne stellen und damit auch sichtbar machen, dass diese Personen mit einem guten Beispiel vorangehen.

Das sind Menschen, die sich gar nicht so sehr als Heldin oder Held fühlen. Das erlebe ich bei den Preisverleihungen. Aber wir können dann alle miteinander sagen: Das haben Sie toll gemacht. Das haben Sie gut gemacht. Dadurch schaffen wir Vorbilder und ermuntern, dass mehr Menschen couragiert einschreiten.

Es ist gar nicht viel, was verlangt wird. Aber es ist unendlich wertvoll, weil es Menschen hilft und sie schützt. Wenn wir alle Zivilcourage zeigen, stabilisiert es unsere Gesellschaft. In diesen krisengeschüttelten Tagen kann mancher Verrücktheit entgegengesteuert werden und es entsteht das gute Gefühl: Wir können uns aufeinander verlassen.

SWR Aktuell: Dieser Preis soll Mut machen, Zivilcourage und Engagement zu zeigen. Aber nicht jeder, der sich vorbildlich verhält, kann ausgezeichnet werden. Wie kann man Menschen motivieren, in kritischen Situationen einzugreifen?

Ebling: Sicherlich mit einem Preis und mit einer Auszeichnung, aber natürlich auch, indem wir über gute Beispiele reden. Vielleicht haben wir es uns zu sehr angewöhnt, immer nur über die Fehler zu sprechen und wenn etwas schiefgegangen ist.

Vielleicht gehört es zu den guten Vorsätzen für das neue Jahr, 2024 mal wieder mehr über das zu reden, was gut läuft. Es gibt unglaublich viele Beispiele von beherztem Einschreiten. Die Liste derer, die vorgeschlagen werden, ist viel länger, als wir am Ende auszeichnen können. Das Gute sichtbar machen: das ist ein guter Vorsatz für mich für 2024.