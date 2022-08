ZG Raiffeisen: Ernte 2022 teils über Durchschnitt, teils unter Durchschnitt

Die Versorgung mit Getreide bekommt gerade besondere Aufmerksamkeit. Nach dem Beginn des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine ist das Land als einer der wichtigsten Getreideproduzenten ausgefallen. Monatelang konnte die Ukraine ihre Ernte nicht in die Welt liefern. Inzwischen fahren zwar wieder Frachtschiffe, aber die Versorgungslage bleibt angespannt. Dieser Lage am Weltmarkt, aber natürlich auch der Trockenheit in diesem Sommer galt besondere Aufmerksamkeit bei der Erntebilanz der ZG Raiffeisen in Karlsruhe. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernard Seiler erklärt Raiffeisen-Vorstand Holger Löbbert, warum trotz Trockenheit nicht alles schlecht ist und warum auch die badische Getreideernte die Ausfälle der Ukraine mit kompensiert.