ZEW Mannheim: "2025 wird jetzt nicht das Boom-Jahr werden"

Haben wir bei der Wirtschaftslage in Deutschland die Talsohle erreicht? Der Ifo-Index ist zum fünften Mal in Folge gestiegen. Die Quartalszahlen zum Bruttoinlandsprodukt deuten auf ein leichtes Wachstum in den ersten drei Monaten hin. "Das Jahr 2025 wird nicht das Boom-Jahr werden - im Gegenteil", sagt Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim (ZEW) in SWR Aktuell.

Mehr Optimismus für's kommende Jahr

Das Investitionsprogramm der neuen Bundesregierung müsse zunächst umgesetzt werden. Das geschehe nicht von heute auf morgen, sondern müsse geplant werden und brauche seine Zeit. "Aber im kommenden Jahr wird auch in Deutschland wieder die Wirtschaft wachsen", zeigt sich der ZEW-Präsident optimistisch. - Welche Rolle das viel diskutierte Sondervermögen des Bundes bei der aktuellen und zukünftigen Entwicklung spielt, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Achim Wambach gesprochen.