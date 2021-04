per Mail teilen

In der Schweiz gelten ab heute massiv gelockerte Corona-Regeln, und das trotz steigender Infektionszahlen. So konnten unter anderem auch die Restaurant-Terassen wieder öffnen. Dies sei eine Maßnahme, die die Menschen in der Schweiz sehnsüchtig erwartet hätten, ist die Sprecherin des Zermatter Tourismusmanagments Simona Altwegg überzeugt. Warum sie nicht glaubt, dass sich die Corona-Lage dadurch verschlimmern könnte, erklärt Alwegg im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Stephanie Geißler.