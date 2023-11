Zentralrat der Juden: Warum die Türkei für Deutschland kein guter Partner ist

per Mail teilen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kommt heute zu einem umstrittenen Besuch nach Berlin. Erdogan steht im Nahost-Krieg auf der Seite der Palästinenser und hat Israel mehrfach als " Terrorstaat " und die Hamas als " Befreier " bezeichnet. Deswegen wünscht sich der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, dass die Bundesregierung ihre Position klar vertritt. " Ehrlicherweise erwarte ich, dass diese Worte nicht nur im stillen Kämmerlein kommen, sondern in der sicherlich angedachten Pressekonferenz im Zusammenhang mit diesem Besuch ", sagte er in SWR Aktuell.

Was die jüdische Gemeinde in Deutschland von Erdogans Besuch noch erwartet und was sie über eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung denkt, bespricht SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Josef Schuster.