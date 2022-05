Zeitenwende und Kriegsangst – wird Normalität zur Illusion?

per Mail teilen

Der Ukraine-Krieg, steigende Energiepreise, aber auch der Klimawandel und die Corona-Pandemie – was macht das alles mit uns? Im Demokratie-Forum auf dem Hambacher Schloss fragt Moderator Michel Friedman: "Wie ist es in solch einer Zeit möglich, bequem und gemütlich darüber nachzudenken, wann wieder der Urlaub in Mallorca stattfindet?" Bei Friedman diskutierten: die Transformationsforscherin Maja Göpel, der ökonomische Berater von Finanzminister Christian Lindner, Ökonom Lars P. Feld, der Politologe David Sirakov und der Soziologe Sighard Neckel.