Zeichen an Russland: DIHK unterstützt Ukraine-Marshall-Plan

Der Wiederaufbau der Ukraine ist in dieser Woche ein großes Thema. In Berlin findet eine internationale Expertenkonferenz der G7 statt: Und heute lädt unter anderem auf Initiative des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, DIHK, das Deutsch-Ukrainische Wirtschaftsforum zu einem Treffen ein.

Kann ein Marshall-Plan - also Hilfen, wie sie die Bundesrepublik nach Ende des Zweiten Weltkriegs erhalten hat - der Ukraine aus der Not helfen? Der Außenwirtschaftschef des DIHK, Volker Treier, hält einen solchen Marshall-Plan für ein gutes Zeichen: "Gerade weil der Krieg noch nicht zu Ende ist, kann man damit dem Aggressor (gemeint ist Russland, Anm. der Redaktion) zeigen, dass die westliche Welt die Ukraine unterstützen will. Und zwar nicht erst, wenn die Kriegshandlungen zu Ende gegangen sind."

Was ein Marshall-Plan für die Ukraine beinhalten muss, sagte Treier im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.