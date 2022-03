Zehn Jahre Spotify: Die Tantiemen reichen für viele Künstler nicht zum Leben

Vor zehn Jahren ist der Musik-Streaming-Dienst Spotify in Deutschland gestartet. Er hat die Art, wie wir Musik produzieren, kaufen und hören verändert. Nicht immer nur zum Besseren, wie David Stammer von der Pop-Akademie Baden-Württemberg in SWR Aktuell bestätigt. Er ist Projektmanager Digital Innovation und verantwortlich für die Konferenz-Reihe "Future Music Camp": "Grundsätzlich hat die Musikbranche stark vom Streaming profitiert. Tatsächlich ist es aber für kleine und mittelgroße Künstler so, dass die Tantiemen, die über Spotify erzielt werden, nicht ausreichen, um den finanziellen Lebensunterhalt zu bestreiten." Dadurch sei es noch wichtiger geworden, Konzerte zu geben. "Deswegen war während der Pandemie die Situation für viele Artists besonders schlimm, weil sie nicht mehr live spielen konnten." Was sich aus Sicht der Musikfans durch Spotify geändert hat, darüber hat David Stammer mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler gesprochen.